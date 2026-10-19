Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Срок содержания под стражей бизнесмена Аднана Ахмедзаде, обвиняемого в диверсии против экономической безопасности и присвоении имущества, истек. В связи с этим продлен срок его ареста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, и следователь Службы государственной безопасности (СГБ) обратились в суд с соответствующим ходатайством.

В ходатайстве отмечается, что 13 месяцев предварительного следствия по уголовному делу об особо тяжком преступлении оказалось недостаточно и для завершения расследования необходимо собрать дополнительные доказательства по объемному делу. В связи с продлением следствия было также запрошено увеличение срока содержания обвиняемого под стражей.

Сабаильский районный суд счел ходатайство обоснованным и удовлетворил его. Решением судьи срок ареста Аднана Ахмедзаде продлен на предельный срок - еще шесть месяцев.

Согласно законодательству, максимальный срок содержания под стражей в ходе предварительного следствия по делам об особо тяжких преступлениях составляет 13 месяцев. В исключительных случаях он может быть продлен до 19 месяцев.

Отметим, что ранее Аднан Ахмедзаде занимал высокую должность в SOCAR. Впоследствии он получил известность в мире как нефтяной магнат. В сентябре прошлого года Ахмедзаде был арестован Службой государственной безопасности.