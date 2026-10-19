https://news.day.az/society/1868075.html Хорошая новость для пенсионеров Завтра в Азербайджане планируется завершить выплату пенсий по всей республике. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. Отмечается, что в этот же день пенсии получат и лица, имеющие право на пенсию на льготных условиях.
Хорошая новость для пенсионеров
Завтра в Азербайджане планируется завершить выплату пенсий по всей республике.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что в этот же день пенсии получат и лица, имеющие право на пенсию на льготных условиях.
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