Хорошая новость для пенсионеров

Завтра в Азербайджане планируется завершить выплату пенсий по всей республике.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в этот же день пенсии получат и лица, имеющие право на пенсию на льготных условиях.