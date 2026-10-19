Водителей предупредили об опасности неправильных маневров - ВИДЕО

Нарушение правил маневрирования на дороге создает аварийные ситуации, которые приводят к ДТП, гибели и травмированию людей. Водителей призвали соблюдать правила и ответственно вести себя за рулем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, некоторые водители перед поворотом или перестроением не убеждаются в безопасности маневра либо ошибочно полагают, что включенный сигнал поворота дает им преимущество.

Другие водители при маневрировании вовсе не используют световые сигналы.

В центре подчеркнули, что невнимательность и грубое нарушение правил дорожного движения приводят к авариям, в которых погибают и получают травмы не только сами нарушители, но и другие участники движения.

В связи с этим водителей призвали ответственно относиться к управлению автомобилем и соблюдать правила при выполнении любых маневров.

Отметим, что ДТП, в результате которого погиб один человек, произошло накануне на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку.