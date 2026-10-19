Вниманию водителей: за это можно получить штраф

Согласно статье 332.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, за управление транспортным средством без доверенности предусмотрен штраф в размере 40 манатов. При выявлении такого нарушения, в соответствии со статьей 96.1.1 того же кодекса, автомобиль временно помещается на штрафстоянку, если у водителя или сопровождающих его пассажиров нет документов, подтверждающих право на управление транспортным средством (водительского удостоверения) или право владения им (доверенности и т. д.).

Как передает Day.Az, если законный владелец автомобиля или лицо, имеющее доверенность, прибывает на штрафстоянку и предъявляет необходимые документы, автомобиль незамедлительно возвращается владельцу без какой-либо дополнительной оплаты.

Если человек управляет автомобилем без доверенности и при этом вообще лишен права управления транспортными средствами либо не имеет водительского удостоверения, применяется статья 332.2 Кодекса об административных правонарушениях. В таком случае водителю грозит штраф в размере 200 манатов. Автомобиль также отправляется на штрафстоянку.

Кроме того, если человек без доверенности управляет автомобилем в отсутствие его законного владельца (собственника), владелец также может быть оштрафован на 60 манатов по статье 335 Кодекса об административных правонарушениях за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления.

Насими Алескерли