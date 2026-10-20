В метро примут дополнительные меры из-за матча ЛЧ

В связи с очередным матчем футбольного клуба "Сабах" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе, Бакинский метрополитен перейдет на особый режим работы.

Как сообщает Day.Az, на станции метро "Кёроглу", расположенной рядом со стадионом, увеличат число сотрудников и усилят контроль.

Также отмечается, что резервные поезда будут готовы к выходу на линию. При этом график движения поездов на Зеленой и Фиолетовой линиях останется без изменений.