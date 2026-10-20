https://news.day.az/society/1868286.html Скончался известный исполнитель мейханы В Азербайджане скончался известный исполнитель мейханы Илькин Черкезоглу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nocomment.az, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Скончался известный исполнитель мейханы

Общество, 20 октября 2026 12:13 (UTC +04:00) 1 010
Скончался известный исполнитель мейханы

В Азербайджане скончался известный исполнитель мейханы Илькин Черкезоглу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nocomment.az, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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