https://news.day.az/society/1868521.html Завтра в этих районах не будет газа Завтра в трех районах и одном городе временно приостановят газоснабжение. Как сообщает Day.Az, об этом заявило Сальянское региональное управление по эксплуатации газа.
Завтра в этих районах не будет газа
Завтра в трех районах и одном городе временно приостановят газоснабжение.
Как сообщает Day.Az, об этом заявило Сальянское региональное управление по эксплуатации газа.
В связи с ремонтно-монтажными работами, которые проведет Управление экспорта газа, 22 октября 2026 года с 08:00 до завершения работ временно прекратится подача газа в Имишлинский и Саатлинский районы, большую часть Сабирабадского района, а также поселок Байрамлы города Ширван.
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