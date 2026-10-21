Завтра в этих районах не будет газа

Завтра в трех районах и одном городе временно приостановят газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Сальянское региональное управление по эксплуатации газа.

В связи с ремонтно-монтажными работами, которые проведет Управление экспорта газа, 22 октября 2026 года с 08:00 до завершения работ временно прекратится подача газа в Имишлинский и Саатлинский районы, большую часть Сабирабадского района, а также поселок Байрамлы города Ширван.