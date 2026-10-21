Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО

на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО

В настоящее время на участке автодороги Губа - Баку, от стационарного поста экологического контроля в направлении Сулутепе, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к водителям.

Сообщается, что в связи с этим движение транспортных средств на указанном участке временно ограничено. Предполагается, что дорога будет закрыта до конца дня.

"Водителей просят воспользоваться альтернативным маршрутом через круг Ходжасан в направлении Сулутепе и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Для обеспечения безопасности движения на участке и регулирования транспортного потока сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры", - отмечается в сообщении.