В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа

В осенне-зимний период в связи с похолоданием повышается риск распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе сезонного гриппа.

В целях предупреждения распространения гриппа и других респираторных инфекций среди населения, а также усиления профилактических мероприятий Министерством здравоохранения и в этом году в страну завезены вакцины против гриппа.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства здравоохранения, согласно приказу министра здравоохранения Азербайджанской Республики "Об усилении противоэпидемических мероприятий по борьбе с острыми респираторными заболеваниями в республике в осенне-зимний сезон 2026-2027 годов и проведении кампании по вакцинации против гриппа", начало вакцинации против сезонного гриппа запланировано на октября 2026 года.

Вакцинация против гриппа особенно рекомендуется лицам, входящим в группы повышенного риска развития осложнений, в частности медицинским работникам, беременным женщинам, а также лицам старше 6 месяцев, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания.

Вакцинация против сезонного гриппа является одним из основных средств профилактики заболевания и предупреждения возможных осложнений.

Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики сезонного гриппа, в том числе активно участвовать в вакцинации.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства или работы граждан.