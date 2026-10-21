Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках?

В Азербайджане увеличились объемы продаж сазана. Массовое поступление на рынок рыбы, выращенной в прудах, а также начало сезона рыбной ловли в сентябре повысили активность в торговых точках.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Центре рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в сентябре 2026 года цены на рыбу и рыбную продукцию выросли на 1,9% по сравнению с августом. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 8,5%, а за январь-сентябрь этого года - 8,3% относительно соответствующего периода прошлого года.

Вместе с тем отмечается снижение цен на отдельные виды рыбы. Так, 18 сентября килограмм сазана предлагался по цене 6-8 манатов, белого амура - 8-10 манатов, форели - 10-13 манатов.

По данным на 9 октября, килограмм сазана стоил 4-7 манатов, белого амура - около 7 манатов, а форели - 9-12 манатов.

Приведенные цены указывают на возможное удешевление некоторых видов рыбы. Однако из-за отсутствия сопоставимых данных, полученных в одних и тех же торговых точках, оценивать эти изменения как официальное снижение цен нельзя. Общие статистические показатели свидетельствуют о том, что рост цен на рыбу и рыбную продукцию продолжается.

Отметим, что в последние недели внимание на продовольственном рынке привлекали и цены на другие продукты. Около двух недель назад сообщалось о подорожании импортируемой из Монголии баранины, а также куриного филе, которое считается одним из относительно доступных продуктов.