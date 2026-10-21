https://news.day.az/society/1868710.html В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки В Билясуварском районе обнаружен труп девушки. Как передает Day.Az, установлено, что тело принадлежит С. Мамедовой (2009 г.р/имя и фамилия условные). Она была найдена мертвой во дворе дома, где проживала. По данному факту проводится расследование.
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки
В Билясуварском районе обнаружен труп девушки.
Как передает Day.Az, установлено, что тело принадлежит С. Мамедовой (2009 г.р/имя и фамилия условные).
Она была найдена мертвой во дворе дома, где проживала.
По данному факту проводится расследование.
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