В двух районах Баку не будет света

22 октября в Ясамальском и Бинагадинском районах Баку ожидаются временные ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

В целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию на ряде трансформаторных подстанций будут проведены ремонтно-профилактические и испытательные работы.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Гасанбека Зардаби, Хыдыра Мустафаева, Мухаммеда Нахчывани, Мирзы Фатали Ахундзаде, Заура Керимова, а также на части Тбилисского проспекта.

В Бинагадинском районе с 09:00 до 14:00 кратковременные перебои с электричеством ожидаются на улице Мир Джалала в 9-м микрорайоне, а также на отдельных участках улиц Ибрагима Садыхлы, Ильгара Джумшудова и Сираб в 6-м микрорайоне.

После завершения работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.