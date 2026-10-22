Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО

В рамках международной кампании "Мир без мин", проводимой в Европе по инициативе Общественного объединения "Фотоклуб Gilavar" Азербайджана, 17 октября в итальянском Милане состоялась очередная выставка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, посетителям рассказали, что, несмотря на завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сохраняется угроза для мирного населения со стороны мин, заложенных в период оккупации, что мешает установлению прочного мира. Было подчеркнуто, что Армения должна выполнять свои обязательства перед Азербайджаном и передать точные карты минных полей. Акция вызвала большой интерес.

В рамках кампании в этом году прошли фотовыставки: 5 октября - в Женеве (Швейцария), 7 октября - в Брно (Чехия), 9 октября - в Любляне (Словения), 11 октября - в Сараево (Босния и Герцеговина), 13 октября - в Загребе (Хорватия), 15 октября - в Зальцбурге (Австрия), 17 октября - в Риме (Италия).

"Фотоклуб Gilavar" стал победителем конкурса грантов на 2026 год "Инициативы по решению проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов", объявленного Агентством государственной поддержки НПО и Фондом возрождения Карабаха при партнерстве Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Отметим, что по инициативе Общественного объединения "Семьи пропавших без вести Карабаха" семьи пропавших без вести азербайджанцев также начали проводить в Европе акции протеста против Армении. 20 октября 2026 года группа семей провела акцию перед Европейским парламентом в Брюсселе, 21 октября - на площади Шумана.

Было отмечено, что в период оккупации Арменией территорий Азербайджана пропали без вести 4 010 азербайджанцев, среди них 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь и вопросы, на которые до сих пор нет ответов.

На освобожденных от оккупации территориях были обнаружены мины, заложенные в населенных пунктах и на кладбищах, а также вблизи ряда массовых захоронений, где найдены останки некоторых пропавших без вести. В период продвижения мирной повестки особое значение приобретает установление их судьбы.