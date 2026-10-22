В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего?

В январе-сентябре 2026 года число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 1,8 процента и составило 1 миллион 575,3 тысячи человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по данным Государственного комитета по статистике, 44 процента выехавших за рубеж граждан отправились в Турцию, 14,6 процента - в Россию, 13 процентов - в Грузию, 5,1 процента - в Иран, 23,3 процента - в другие страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число поездок в Турцию выросло на 2,3 процента, в Грузию - на 17,6 процента. Число поездок в Россию сократилось на 2 процента, в Иран - на 44,5 процента, в другие страны - на 2 процента.

Мужчины составили 64,1 процента выехавших за рубеж граждан Азербайджана, женщины - 35,9 процента.

Из них 70,4 процента воспользовались воздушным транспортом, 27,6 процента - железнодорожным и автомобильным, 2 процента - морским.