https://news.day.az/society/1868797.html Хорошая новость для получающих соцвыплаты Государственный фонд социальной защиты планирует выплатить все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь 23 октября. Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ. Отмечается, что на этом все социальные выплаты по республике за октябрь будут завершены.
Хорошая новость для получающих соцвыплаты
Государственный фонд социальной защиты планирует выплатить все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь 23 октября.
Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ.
Отмечается, что на этом все социальные выплаты по республике за октябрь будут завершены.
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