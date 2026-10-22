https://news.day.az/society/1868797.html

Хорошая новость для получающих соцвыплаты

Государственный фонд социальной защиты планирует выплатить все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь 23 октября. Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ. Отмечается, что на этом все социальные выплаты по республике за октябрь будут завершены.