В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК
В Азербайджане изменились имена, которые родители чаще всего выбирают для новорожденных. Если в 2018 году мальчиков чаще всего называли Юсифом, а девочек - Захрой, то в этом году лидируют Угур и Мелиса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Yeniavaz.com, в 2018 году имя Юсиф получили 2 505 мальчиков, а имя Захра - 2 511 девочек.
Для сравнения, в 2025 году Юсифами назвали 1 100 мальчиков, а в 2026 году - 537. Число девочек, получивших имя Захра, сократилось с 1 066 в 2025 году до 587 в 2026 году.
Самые популярные имена в 2018 году:
Захра - 2 511
Юсиф - 2 505
Али - 2 128
Гусейн - 1 926
Нурай - 1 700
Айлин - 1 606
Зейнаб - 1 600
Угур - 1 597
Марьям - 1 594
Омар - 1 568
Самые популярные имена в 2025 году:
Угур - 1 721
Рауль - 1 301
Мелиса - 1 200
Гусейн - 1 164
Али - 1 151
Зейнаб - 1 129
Марьям - 1 127
Нилай - 1 112
Юсиф - 1 100
Айлин - 1 095
Самые популярные имена в 2026 году (за прошедший период):
Угур - 1 034
Рауль - 778
Мелиса - 749
Инджи - 714
Алиса - 687
Миран - 682
Марьям - 667
Гусейн - 662
Али - 658
Нилай - 655
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