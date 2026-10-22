В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК

В Азербайджане изменились имена, которые родители чаще всего выбирают для новорожденных. Если в 2018 году мальчиков чаще всего называли Юсифом, а девочек - Захрой, то в этом году лидируют Угур и Мелиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Yeniavaz.com, в 2018 году имя Юсиф получили 2 505 мальчиков, а имя Захра - 2 511 девочек.

Для сравнения, в 2025 году Юсифами назвали 1 100 мальчиков, а в 2026 году - 537. Число девочек, получивших имя Захра, сократилось с 1 066 в 2025 году до 587 в 2026 году.

Самые популярные имена в 2018 году:

Захра - 2 511

Юсиф - 2 505

Али - 2 128

Гусейн - 1 926

Нурай - 1 700

Айлин - 1 606

Зейнаб - 1 600

Угур - 1 597

Марьям - 1 594

Омар - 1 568

Самые популярные имена в 2025 году:

Угур - 1 721

Рауль - 1 301

Мелиса - 1 200

Гусейн - 1 164

Али - 1 151

Зейнаб - 1 129

Марьям - 1 127

Нилай - 1 112

Юсиф - 1 100

Айлин - 1 095

Самые популярные имена в 2026 году (за прошедший период):

Угур - 1 034

Рауль - 778

Мелиса - 749

Инджи - 714

Алиса - 687

Миран - 682

Марьям - 667

Гусейн - 662

Али - 658

Нилай - 655