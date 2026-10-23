В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО

В Хырдалане наблюдается снижение цен на квартиры. Одной из основных причин стали транспортные проблемы, из-за которых жители тратят много времени на дорогу до работы и учебных заведений.

Как передает Day.Az, по словам эксперта по недвижимости Эльнура Фарзалиева, цены на квартиры в Хырдалане снизились на 10-15%.

Согласно предложениям на рынке, двухкомнатные квартиры стоят преимущественно от 80 до 120 тысяч манатов, трехкомнатные - от 54 до 124 тысяч манатов, а четырехкомнатные - от 129 до 149 тысяч манатов.

Эксперт отмечает, что пробки на Бакинско-Сумгайытском шоссе и внутренних улицах Хырдалана, а также длительное время в пути до работы и учебных заведений влияют на выбор покупателей.

Ранее Хырдалан пользовался спросом благодаря близости к столице и относительно доступным ценам на жилье. Однако транспортная загруженность и проблемы с инфраструктурой теперь сказываются на местном рынке недвижимости.

При этом в Баку и других пригородных поселках столицы снижения цен на квартиры не наблюдается. Напротив, там фиксируется подорожание.

Подробнее - в репортаже Xəzər TV: