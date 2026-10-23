Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО

Каждый день дети преодолевают пешком километры, чтобы добраться до школы в соседнем селе.

Как сообщает Day.Az, жители села Гардаш Губинского района обратились в "Xəzər Xəbər" в связи со сложившейся ситуацией. По их словам, в селе работает модульная школа, однако обучение в ней ограничивается четвертым классом. Чтобы продолжить образование, дети вынуждены ходить в среднюю школу, расположенную в соседнем селе Пирвахид. Около 15-16 учеников ежедневно преодолевают расстояние в 12 километров.

Родителей беспокоит не только расстояние, но и опасность дороги. По их словам, в холодную и дождливую погоду ситуация становится еще сложнее.

В Губинско-Хачмазском региональном управлении образования сообщили "Xəzər Xəbər", что начальная общеобразовательная школа села Гардаш обеспечивает обучение только на начальном уровне. При этом доставку учеников до школы должны организовывать родители.

В управлении также отметили, что на основании обращений родителей проводятся соответствующие оценки возможностей организации перевозки школьников.

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