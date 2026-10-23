В Баку появится новая станция метро

Полный ввод в эксплуатацию станции метро "20 Сентября" планируется до конца первого полугодия следующего года. В настоящее время строительные работы на станции завершены, ведутся отделочные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявил журналистам руководитель департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев в рамках медиатура, организованного для ознакомления с работами, выполненными на станции "Ази Асланов".

По его словам, в связи с применением особого архитектурного решения на станции "20 Сентября" был выполнен ряд работ и решены необходимые вопросы.

"Строительные работы на станции "20 Сентября" завершены, в настоящее время проводятся отделочные работы. Как вы знаете, здесь применяется особое архитектурное решение. В связи с этим возникла необходимость в поставках материалов из-за рубежа, решении логистических и других вопросов. Все эти вопросы урегулированы, работы продолжаются в соответствии с графиком", - отметил Мамед Рзаев.

Руководитель департамента подчеркнул, что в настоящее время основное внимание уделяется завершению отделочных работ на станции. Согласно действующему графику, ее полный ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие следующего года.

"Наша цель - полностью ввести станцию в эксплуатацию до конца первого полугодия следующего года", - добавил он.

Мамед Рзаев также рассказал о строительстве соединительного тоннеля между станциями "28 Мая" и "Низами". По его словам, уже начались проходческие работы на тоннеле общей протяженностью 211 метров, из которых на сегодняшний день пройдено 63 метра.

"Работы по проходке тоннеля уже начались. На сегодняшний день пройден участок протяжённостью 63 метра. Работы ведутся планомерно, в соответствии с графиком", - сообщил он.

Мамед Рзаев отметил, что в перспективе этот тоннель планируется преобразовать в тоннель между станциями "Низами" и "Джафар Джаббарлы".