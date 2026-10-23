Дело Али Керимли направлено в суд

Начинается судебный процесс над председателем Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его заместителем Мамедом Ибрагимом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, материалы, собранные Службой государственной безопасности (СГБ), направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Али Керимли и Мамеду Ибрагиму предъявлено окончательное обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана - действия, направленные на насильственный захват власти. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо, в зависимости от обстоятельств дела, пожизненное заключение.

Отметим, что Али Керимли и Мамед Ибрагим были арестованы в прошлом году в рамках продолжения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева. Председатель ПНФА признан свидетелем по делу Рамиза Мехтиева, судебное разбирательство по которому продолжается в настоящее время.