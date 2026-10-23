https://news.day.az/society/1869220.html В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО В социальных сетях распространилась информация о самовольном возведении пристройки с использованием металлических конструкций на пешеходном тротуаре на улице Балабабы Меджидова в Ясамальском районе Баку. Как сообщает Day.Az, Исполнительная власть города Баку оперативно приняла меры.
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО
В социальных сетях распространилась информация о самовольном возведении пристройки с использованием металлических конструкций на пешеходном тротуаре на улице Балабабы Меджидова в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, Исполнительная власть города Баку оперативно приняла меры.
Незаконные конструкции демонтированы, захват тротуара предотвращен. В результате безопасность передвижения пешеходов на этом участке вновь обеспечена.
"Исполнительная власть продолжит мониторинг территории и будет принимать соответствующие меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - отметили в ИВ.
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