В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО

В социальных сетях распространилась информация о самовольном возведении пристройки с использованием металлических конструкций на пешеходном тротуаре на улице Балабабы Меджидова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, Исполнительная власть города Баку оперативно приняла меры.

Незаконные конструкции демонтированы, захват тротуара предотвращен. В результате безопасность передвижения пешеходов на этом участке вновь обеспечена.

"Исполнительная власть продолжит мониторинг территории и будет принимать соответствующие меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - отметили в ИВ.