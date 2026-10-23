За это можно получить штраф в 100 манатов

Граждане, не явившиеся без уважительной причины на первоначальную постановку на воинский учет, а также организации, несвоевременно уведомившие призывников о призыве на военную службу, могут быть оштрафованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, за неявку гражданина, подлежащего первоначальной постановке на воинский учет, в соответствующий государственный орган в срок, указанный в персональной повестке, без уважительной причины предусмотрен штраф в размере 100 манатов.

Органы и организации, ведущие воинский учет призывников и военнообязанных, также несут ответственность, если не уведомляют их о вызове в соответствующий государственный орган либо препятствуют их своевременной явке на призывной пункт или к месту сбора.

В таких случаях должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов, а юридические лица - от 600 до 800 манатов.