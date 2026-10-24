В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО

В Загатальском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из жилого дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Р. Мусаев.

В ходе расследования выяснилось, что он также подозревается в совершении краж из нескольких частных домов на территории района.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Р. Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.