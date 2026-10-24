https://news.day.az/society/1869275.html В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО В Загатальском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из жилого дома. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Р. Мусаев.
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО
В Загатальском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из жилого дома.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Р. Мусаев.
В ходе расследования выяснилось, что он также подозревается в совершении краж из нескольких частных домов на территории района.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Р. Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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