https://news.day.az/society/1869275.html В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО В Загатальском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из жилого дома. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Р. Мусаев.

В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО

Общество, 24 октября 2026 10:09 (UTC +04:00) 368
В Загатале задержали грабителя квартир

В Загатальском районе Азербайджана задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из жилого дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Р. Мусаев.

В ходе расследования выяснилось, что он также подозревается в совершении краж из нескольких частных домов на территории района.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Р. Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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