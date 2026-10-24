https://news.day.az/society/1869278.html Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября на некоторых автомобильных дорогах Азербайджана ожидается ухудшение видимости из-за дождливой и туманной погоды. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Предупреждение для водителей - 24 октября...
24 октября на некоторых автомобильных дорогах Азербайджана ожидается ухудшение видимости из-за дождливой и туманной погоды.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно прогнозу, из-за осадков и тумана на отдельных участках магистральных автомобильных дорог страны видимость может снизиться до 500-1000 метров.
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