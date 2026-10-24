Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО

Украшенная серебром старинная плеть, монеты, несущие на себе следы веков, образцы карабахской и губинской школ ковроткачества, а также предметы, которые пытались незаконно вывезти из страны... Каждый из них рассказывает об образе жизни, искусстве и истории разных эпох.

Экспонаты Музея истории таможни Азербайджана, расположенного в здании Государственного таможенного комитета, показывают, что работа таможенников отражается не только в документах и статистике, но и в судьбах конкретных исторических предметов. В музее хранится более 800 монет, а также свыше 600 образцов декоративно-прикладного искусства, скульптуры и станковой живописи.

Корреспондент Trend побывала в музее, ознакомился с уникальными экспонатами разных эпох и узнал историю их происхождения, передает Day.Az.

Экспонаты показал и рассказал об их истории и предназначении специалист музея Рамиз Агаев. По его словам, здесь собраны образцы, относящиеся не только к Азербайджану, но и к Западной Европе, России и странам Востока.

"Музей истории таможни был создан в 2006 году. В 2008 году наш музей был принят в члены Международной ассоциации таможенных музеев, а в 2013 году - в Международный совет музеев. Каждый предмет, который вы здесь видите, является наглядным результатом деятельности сотрудников таможни", - говорит Р. Агаев.

Коллекция охватывает широкий временной отрезок - от древности до современности.

Плети, украшенные перламутром и драгоценными камнями

Знакомство с экспозицией начинается с предметов, использовавшихся в быту и в военных целях. Р. Агаев показывает плети XIX века. В их оформлении использовались перламутр, кость и драгоценные камни, на них вырезаны геометрические и растительные орнаменты.

По словам специалиста, материал и способ изготовления предмета дают представление о материальном положении владельца.

"Подобные плети могли принадлежать только богатым людям. А эта плеть, относящаяся к Азербайджану, украшена методом чернения по серебру. Она также относится к XIX веку", - пояснил он.

Далее специалист показывает трехсоставное кадило, которое относится к XI-XII векам. В экспозиции также представлено копье, изготовленное в XIX веке в Афганистане. По словам Р. Агаева, этот образец мог использоваться не только в военных целях, но и как символ, сигнализирующий о готовности войска к бою и походу.

В музее хранится и шкаф, который в свое время пытались провести через таможню в разобранном виде. Сегодня он демонстрируется в экспозиции.

Ковры карабахской и губинской школ

В другой части экспозиции представлены образцы карабахской и губинской школ ковроткачества. Р. Агаев показывает ковры карабахской школы "Балык" ("Рыба"), "Малыбейли" и "Челеби", а также два безворсовых ковра губинской школы. Эти образцы относятся к концу XIX - началу XX веков. Рассказывая об узорах, специалист обращает внимание на их связь с бытом, верованиями и мировоззрением людей.

"Ковер - это наставление наших предков, благословение наших бабушек, колыбельная наших матерей, мечты, желания и любовь наших девушек и невест", - говорит он, называя ковер книгой памяти, в которой посредством изображений закодированы философские мысли и верования предков.

Как задержанные предметы попадают в музей

По словам Р. Агаева, предметы, задержанные на таможне, конфискуются после прохождения правовых процедур.

"По факту задержания предметов сотрудниками таможни проводится расследование, затем дело направляется в суд. На основании решения суда эти предметы конфискуются", - сказал он.

По имеющимся данным, более 300 религиозных книг, конфискованных таможенными органами, были переданы соответствующим религиозным структурам.

Коллекция музея за рубежом

Музейные экспонаты демонстрировались на выставках в разных странах. Р. Агаев сообщил, что музей выступал с экспозициями в Брюсселе, Женеве и Ватикане, а также в США, Португалии, Марокко, Австрии, Германии и Македонии. Участие в очередной зарубежной выставке пока не планируется.

Музей также посещают школьники, сотрудники других музеев и гости. По словам Р. Агаева, визиты организуются на основании обращений и по согласованию с руководством.

В ходе экскурсии можно узнать не только о времени изготовления и предназначении предметов, но и об обстоятельствах их задержания на таможне. Экспозиция отражает как мастерство разных эпох, так и работу таможенников по пресечению незаконного вывоза культурных ценностей.