Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - FOTO

22 октября на исторической площади Place de l'Albertine, одной из известных туристических достопримечательностей Брюсселя, по инициативе Общественного объединения "Семей без вести пропавших в Карабахе" состоялась очередная мирная акция семей азербайджанцев, чьи родные пропали без вести.

Как передает Day.Az, акция стала продолжением мероприятий, проведенных 20 октября на площади Place du Luxembourg перед Европейским парламентом, а 21 октября - на центральной площади Шумана, где расположены основные институты Европейского Союза.

В рамках акции была представлена специальная инсталляция, состоявшая из фотографий пропавших без вести граждан Азербайджана, их одежды и конвертов. В конвертах содержались пронзительные послания, написанные от имени пропавших без вести: "Я не просто цифра. У меня есть имя, у меня есть семья" и "Я по-прежнему чей-то ребенок. Сколько еще должна ждать моя семья?". Посредством этих писем азербайджанцы, пропавшие без вести более 30 лет назад и чьи голоса так долго не были услышаны, словно сами нарушили молчание и обратились к миру.

Посетители, ознакомившиеся с инсталляцией, выражали солидарность с семьями пропавших без вести, оставляя слова поддержки, повязывая памятные ленты и возлагая цветы.

Сообщалось, что в период армянской оккупации территорий Азербайджана пропали без вести 4010 азербайджанцев. Среди них 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей.

Председатель Общественного объединения "Семей без вести пропавших в Карабахе", сестра пропавшего без вести-шехида Аббаса Бейбутова Кёнуль Бейбутова назвала неприемлемым молчание Армении о пропавших без вести азербайджанцах и потребовала предоставить Баку информацию об их судьбе.

Своими переживаниями, болью от утраты близких, многолетней неопределенностью и пустотой, которую отсутствие родных оставило в их семьях, поделились также супруга пропавшего без вести Азада Джаббарова Фарида Джаббарова, супруга Сахавата Джаниева Рейхан Джаниева, дочь Ахмеда Мамедова Севиндж Гаджиева, мать Шахина Алиева Махуру Шахин, супруга Абульфата Алиева Назаны Алиева и супруга Огтая Мамедова Пярвана Мамедова.

Главный призыв семей пропавших без вести к международному сообществу остается неизменным: "Мы хотим не просто помнить наших близких, а знать правду об их судьбе. Ни одна семья не должна ждать вечно!".

Как заявили семьи пропавших без вести азербайджанцев на встрече, состоявшейся 21 октября в Брюсселе в Европейской службе внешних связей с советником по политическим вопросам специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Баувманом и координатором по связям с Азербайджаном Марко Кардинали, они намерены продолжать акции на международном уровне до тех пор, пока судьба их близких не будет прояснена.

Общественное объединение "Семей без вести пропавших в Карабахе" стало победителем грантового конкурса Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана на 2026 год с проектом "Эхо отсутствия".