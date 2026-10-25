https://news.day.az/society/1869513.html

К сведению водителей - Завтра...

Обнародована дорожно-метеорологическая ситуация, ожидаемая завтра на магистральных автодорогах Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в связи с туманной погодой 26 октября на некоторых участках территории страны на магистральных автодорогах видимость будет ограничена до 500-1000 метров.