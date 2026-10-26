Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея

Автор: Эльмира Ахундова,

Доктор философии по филологии, Народный писатель Азербайджана

Всем, наверняка, еще со школьной скамьи памятны слова Антона Павловича Чехова: "В человеке все должно быть прекрасно: и одежда, и лицо, и душа, и мысли"? К сожалению, не все могут этому идеалу соответствовать. Даже порой представители творческих профессий - писатели, музыканты, ученые...

Лично для меня одним из редких ученых в Азербайджане, который полностью соответствует той области знаний, которую неутомимо развивает и пропагандирует, является профессор Фуад Мамедов. Учредитель и бессменный руководитель Ассоциации культуры "Симург", создатель собственной культурологической теории, признанной во всем научном мире, один из разработчиков Государственной концепции "Культура Азербайджана - 2040" и наконец просто приятный во всех отношениях человек.

Действительно, он и внешне обаятельный, и костюм на нем всегда сидит ладно, со вкусом, и человек он спортивный, превосходно плавает в любое время года в своем любимом Каспии, и разговаривает очень интеллигентно, и мысли всегда высказывает, созвучные твоим представлениям о прекрасном.

В принципе так и должно быть: ведь область, в которой он прославился, а именно культурология, - это не просто наука о человеке Разумном, а наука о человеке Культурном.

Я не буду вдаваться в подробности научной теории Фуада Мамедова, его философских взглядов на культурологические проблемы. Об этом, особенно в преддверии юбилея ученого, написано немало концептуальных статей известных в ближнем и дальнем зарубежье людей. Скажу лишь, что книги Фуада муаллима, особенно его последняя монография "Человек высокой культуры", читаются на одном дыхании. Жаль, что они не включены в школьные программы, хотя Фуад Мамедов многие годы добивается того, чтобы наши дети, хотя бы старшеклассники, изучали культурологию в качестве одного из основных предметов. Ибо культура поведения, культура семьи, экологическая культура, религиозная культура и пр. и пр. архиважны и актуальны для нашего общества, да и для всех обществ в мире, где сейчас всего в избытке, кроме ценнейших качеств: интеллигентности, нравственности и подлинной духовной культуры.

"Человек высокой культуры, воплощающий в себе гармоничное развитие "двух крыльев" - нравственной и интеллектуальной культуры, является и целью, и стратегическим возобновляемым ресурсом безопасного национального развития каждой страны. Вместе с тем, "производство" таких людей - это стратегическая задача международного масштаба, от успешного решения которой во многом зависит гуманитарная безопасность не только евразийского пространства, но и судьба всего человечества".

Эти и многие другие выстраданные в тишине кабинета, за письменным столом мысли ученого сегодня живут и продолжаются - в его учениках, защитивших кандидатские и докторские диссертации, в его студентах, которым он читает свои лекции, в многочисленных аудиториях, будь то здесь или за тридевять земель, на других континентах, где Фуад Тейубович выступает на симпозиумах или конференциях.

При этом Фуад Мамедов никогда не повышает голос. Свои взгляды он отстаивает без напора, без давления на собеседника, без истерик. Просто, интеллигентно и с высокой культурой.

Но вот парадокс: с течением лет его негромкий голос становится все слышнее на огромном постсоветском ареале, где самые большие ученые в области культурологии относятся к нему с подчеркнутым пиететом, уважением и порой даже с восторгом. Я читала их письма и телеграммы, адресованные профессору. Во многих странах деятельность и труды Фуада Мамедова в области культурологии заслужили самую высокую оценку и самые престижные награды. Поистине: несть пророка в Отечестве своем.

В этом году многолетние изыскания и выводы Фуада Тейубовича органично вошли в Концепцию "Культура Азербайджана - 2040", где в числе прочих были отражены заветные мысли ученого о необходимости развития высокой духовной культуры человека и всего общества как стратегической основы безопасного существования государства. И хочется верить, что очень скоро теоретические открытия и "находки" ученого в области культурологии соединятся с живой практикой государственного строительства.

Раньше великие классики писали: "Красота спасет мир". Потом трендом стал слоган "Любовь спасет мир". А я вслед за выдающимся, не побоюсь этого слова, ученым-культурологом Фуадом Мамедовым повторю: "Культура спасет мир, если мир защитит культуру".