Убийство в ресторане в Ахмедлы - обвиняемые предстанут перед судом

В суд поступило представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении двух задержанных, обвиняемых в убийстве, совершенном 23 октября в ресторане на улице Генерала Шихлинского в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку.

Как передает Day.Az, представление в отношении Рагимова Эмина Гошгар оглу и Джафарова Эльмара Шуджаят оглу будет рассмотрено в Бинагадинском районном суде.