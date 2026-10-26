https://news.day.az/society/1869750.html Убийство в ресторане в Ахмедлы - обвиняемые предстанут перед судом В суд поступило представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении двух задержанных, обвиняемых в убийстве, совершённом 23 октября в ресторане на улице Генерала Шихлинского в посёлке Ахмедлы Хатаинского района Баку.
Убийство в ресторане в Ахмедлы - обвиняемые предстанут перед судом
В суд поступило представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении двух задержанных, обвиняемых в убийстве, совершенном 23 октября в ресторане на улице Генерала Шихлинского в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку.
Как передает Day.Az, представление в отношении Рагимова Эмина Гошгар оглу и Джафарова Эльмара Шуджаят оглу будет рассмотрено в Бинагадинском районном суде.
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