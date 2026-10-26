Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО

В Баку произошла массовая драка между двумя группами молодых людей. Инцидент случился перед банкетным залом "Тебрик", расположенным в поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azxeber, на опубликованных кадрах запечатлена драка между двумя группами молодых людей.

По имеющейся информации, полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, несколько дней назад в одном из кафе Баку произошла массовая драка, закончившаяся убийством.