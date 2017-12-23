При организации Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева в Габале состоялась научно-теоретическая конференция на тему «Современная диагностика и лечение онкологических заболеваний» - ФОТО

23 декабря в Габалинском конгресс-центре имени Гейдара Алиева для более чем 150 врачей, работающих в области онкологии и общей терапии в прилегающих 15 районах, была проведена научно-теоретическая конференция на тему "Современная диагностика и лечение онкологических заболеваний", организованная Общественным объединением "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева совместно с Министерством здравоохранения и Национальным центром онкологии (НЦО). Высококвалифицированный врачебный персонал Национального центра онкологии выступил на конференции с различными докладами.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, открывая конференцию, главврач Национального центра онкологии Азад Керимли рассказал об успехах, достигнутых в нашей стране в этой области. Он отметил, что сегодня стремительное экономическое развитие нашей республики оказало позитивное влияние на развитие всех социальных сфер, в том числе здравоохранения. Успешные реформы, проводимые в области здравоохранения благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, усовершенствование материально-технической базы медицинских учреждений, проделанная работа по оснащению и подготовке кадров открыли путь к новым достижениям. "Особое внимание в нашей стране уделяется также онкологии, являющейся одной из важнейших сфер здравоохранения. Как результат внимания и заботы Президента Ильхама Алиева, Национальный центр онкологии оснащен в настоящее время самой современной медицинской техникой, в том числе мобильным диагностическим комплексом", - сказал Азад Керимли, сообщив, что в 2009 году состоялось открытие хирургического корпуса центра, в 2012 году - Детского онкологического корпуса, а в 2014 году - нового лечебного корпуса и лаборатории молекулярной диагностики злокачественных опухолей. Большие заслуги в создании первой в регионе Детской клиники при центре принадлежат Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой и генеральному директору Национального центра онкологии, академику Джамилю Алиеву. В прошлом году при центре также был открыт Центр ядерной медицины. Центр является первым и единственным медицинским учреждением такого типа не только в Азербайджане, но и в регионе.

Было подчеркнуто, что Национальный центр онкологии, обладающий богатой материально-технической базой и мощным кадровым потенциалом, сравнивают уже с самыми передовыми учреждениями здравоохранения мира. Национальный центр онкологии продолжает сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, онкологическими центрами "MD Anderson" и "Sloan Kettering", Европейской ассоциацией ядерной медицины и другими авторитетными центрами и организациями. Сегодня опытные сотрудники центра проводят научные исследования в области организации структуры онкологической службы республики, ранней диагностики злокачественных опухолей и современного хирургического, лучевого и медикаментозного лечения таких больных, дальнейшего усовершенствования методов лечения.

Отметив, что между Национальным центром онкологии и Общественным объединением "Региональное развитие" налажено тесное сотрудничество, Азад Керимли сообщил, что две структуры совместно организовали в различных регионах республики бесплатные онкологические обследования. Было подчеркнуто, что эти обследования охватили более 3000 граждан, в зависимости от результатов обследований были назначены различные лечения, при необходимости проведены успешные хирургические операции.Такое плодотворное сотрудничество будет продолжаться и впредь.

Хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи центра, профессор Азиз Алиев в своем выступлении на тему "Современное хирургическое лечение опухолей головы и шеи" сказал: "В настоящее время в отделении опухолей головы и шеи центра при раке гортани осуществляются ларингэктомия, операции по полному и частичному удалению гортани. При ларингэктомии, проводимой новыми методами, принимаются все необходимые меры для того, чтобы больной нормально адаптировался в общество, вел, как и другие люди, адекватный образ жизни. Для реализации данного процесса применяются голосовосстановительная система или протез "Provoks". Посредством протеза "Provoks" воздух поступает к больному не напрямую через трахеостому, а через фильтры протеза. Поэтому предупреждается угроза возникновения у больного воспаления легких. В итоге больной чувствует себя хорошо, может спокойно и свободно общаться с родными и близкими. Эта хирургическая операция, применяемая в центре в последние 3 года, считается большим шагом, достижением в области медицины.

Затем на конференции были заслушаны выступления врачей центра - профессора Реймана Исмаилзаде на тему "Первичный подход к онкологическим заболеваниям у детей", докторов медицинских наук Фуада Гулиева - на тему "Диагностика и лечение в онкоурологии", Эльтурана Исмайлова - на тему "Профилактика рака", Фуада Новрузова - на тему "Ядерная медицина (РЕТ КА)", Тахира Наджафова - на тему "Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы", Шамистана Алыева - на тему "Ранняя диагностика и лечение рака шейки матки" и врача Юсифа Алиярова - на тему "Рак толстой кишки - профилактика и колоноскопия". Выступления врачей центра, отражающие современные подходы в обследовании и лечении рака, были встречены с интересом.

На конференции с помощью видеозаписей были разъяснены новые методы, применяемые в хирургических операциях при раке, даны ответы на вопросы.

В заключение участникам были вручены сертификаты.