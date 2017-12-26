Объявляется конкурс «100 лет со дня образования АДР»

28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Азербайджанской Демократической Республики в первой парламентской республике на мусульманском Востоке. В связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ от 16 мая 2017 года. На основании этого указа организовывается конкурс, дабы привить знания молодому поколению об истории и деятельности Демократической Республики, усилить просвещение среди них и привлечь молодёжь с научным потенциалом к новым исследованиям на эту тему. Конкурс организован Государственным учреждением историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НАНА.

В конкурсе могут участвовать молодые исследователи в возрасте до 35 лет.

Для участия в конкурсе принимаются статьи, которые ранее не были опубликованы. Текст должен содержать исторические факты и надёжные источники, оригинальность, научную инновацию, индивидуальный подход, особенности языка и стиля, художественно-эстетическое выражение. Статьи могут быть представлены на азербайджанском, турецком, русском и английском языках.

Статьи принимаются шрифтом Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал 1,5, число символов 25000-30000 (формат А4, 10-12 страниц). Вместе со статьей по адресу musabiqe@icherisheher.gov.az до 1 марта 2018 года должна быть отправлена ​следующая информация о самом участнике: паспортные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации), название, адрес высшего учебного заведения или научного учреждения, которое представляет, название должности, факультета, кафедры, отдела и т.д., адрес электронной почты, контактные телефоны.

Занявших призовые места ждет награда в размере 200-1000 AZN.

Статьи будут представлены участникам жюри без подписи. Авторы лучших статей будут вознаграждены на мероприятии, посвящённом 100-летию АДР, которое пройдет в мае 2018 года в здании Государственного учреждения историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Приемлемые статьи, присланные на конкурс, будут опубликованы в сборнике "Научные исследования" Государственного учреждения историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Ф. Агаларова