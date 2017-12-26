Микаил Джаббаров произвел новые назначения

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров произвел несколько назначений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, министр назначил себе еще одного советника и помощника.

Новым советником министра стал Эльнур Алиев.

Э. Алиев ранее возглавлял отдел информации министерства. Некоторое время он также был заместителем начальника и и.о. начальника Управления образования г. Баку.

Отметим, что накануне советником министра также был назначен Джамал Гасымов, который ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата министерства образования.

Помощником Джаббарова назначена Джейхуна Мухтарова.

Дж. Мухтарова являлась помощником М. Джаббарова в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" и в министерстве образования.

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