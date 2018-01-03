Незабываемая поездка в Губу - ВИДЕО

3 января 2018 03:27 комментариев

Губинский район - одно из излюбленных мест воскресных пикников и походов для жителей столицы. Нет никого, кто хотя бы раз не побывал бы в Губе. Не посидел под сенью густых лесов Гачреша. Не подышал кристальным воздухом Хыналыга. Здешняя природа так и манит. А то, что в последние годы в эти края проложены прекрасные дороги, еще более способствует тому, что в Губе просто нет отбоя от туристов.

Нажмите на видео для просмотра:
Губа: Гечреш, Хыналыг, Крыз

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
комментариев
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az