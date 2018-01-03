Незабываемая поездка в Губу - ВИДЕО

Губинский район - одно из излюбленных мест воскресных пикников и походов для жителей столицы. Нет никого, кто хотя бы раз не побывал бы в Губе. Не посидел под сенью густых лесов Гачреша. Не подышал кристальным воздухом Хыналыга. Здешняя природа так и манит. А то, что в последние годы в эти края проложены прекрасные дороги, еще более способствует тому, что в Губе просто нет отбоя от туристов.

Нажмите на видео для просмотра:

