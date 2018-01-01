Гянджа - город на Великом шелковом пути - ВИДЕО

1 января 2018 23:13

Гянджа - второй по величине город Азербайджана. В красоте он не уступает даже самой столице. Как каждый древний город, Гянджа имеет свою историю и свои легенды. Согласно одной из легенд, город был основан на месте невероятного клада, обнаруженного путником...

Сегодня Гянджа - современный город, сохранивший в то же время свой неповторимый исторический облик. Она продолжает расти и отстраиваться, уверенно встраиваясь и в экономическую карту страны. И, кстати, древний Великий шелковый путь проходил именно через Гянджу.

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Путешествуя по Азербайджану: Баку - Гянджа

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