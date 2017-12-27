Презентация о карьере в ПО Azərikimya в Бакинской высшей школе нефти - ФОТО

Представители руководства этилен-полиэтиленового завода производственного объединения "Azərikimya" - заместитель директора Натиг Бейдуллаев, главный метролог Зейнал Гулиев и начальник отдела кадров Мехри Асадова - побывали в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), где провели встречу со студентами вуза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, главной целью встречи было ознакомить будущих инженеров с работой предприятия, а также предоставить им подробную информацию о возможностях трудоустройства.

Принимая гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал их о последних достижениях и успехах в деятельности Высшей школы. Затем состоялась встреча со студентами, обучающимися по специальности "инженер по автоматизации процессов" и выпускниками вуза по этой специальности.

Заместитель директора завода Натиг Бейдуллаев выступил с презентацией, предоставил общую информацию о заводе, рассказал о производственных процессах и промышленном оборудовании на предприятии, в том числе о парогенераторном комплексе, станции водяного охлаждения и азотно-кислородной установке. Отметив, что завод нуждается в высококвалифицированных инженерах по автоматизации процессов, которых готовит Высшая школа, Натиг Бейдуллаев сказал, что реализуемые на предприятии проекты модернизации и реконструкции будут интересны молодым специалистам.

Выступивший затем главный метролог завода Зейнал Гулиев, поблагодарил ректора вуза Эльмара Гасымова за успешное сотрудничество. Он подчеркнул, что студенты БВШН, проходившие производственную практику на предприятии, заметно отличались от других студентов своими знаниями, навыками и подготовкой. В заключение представители этилен-полиэтиленового завода ответили на интересующие студентов вопросы.

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