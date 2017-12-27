Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews – ФОТО
27 декабря 2017 11:54 110
27 декабря вышел очередной выпуск печатной версии онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: АБР выделит кредит на сумму $524,5 млн. на проект "Шахдениз-2"; Самый древний пример узора бута найден в Нахчыване; Где лучше провести последний день года; В Баку будут созданы информационные центры для туристов и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
10:35 1 972
В Азербайджане пропали альпинисты - ФОТО
26 декабря 21:15 3 860
Медвежата устроили переполох в Габале - ВИДЕО
26 декабря 18:56 1 120
Бакинская станция скорой помощи нашла способ экономить время
26 декабря 17:49 629
В Баку презентован исторический роман писателя-публициста Юнуса Огуза - ФОТО
-
26 Дек. 17:06 14 339
-
26 Дек. 20:39 8 682
-
26 Дек. 20:22 8 599
-
26 Дек. 12:36 7 039
-
26 Дек. 20:33 6 335