Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews – ФОТО

27 декабря вышел очередной выпуск печатной версии онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: АБР выделит кредит на сумму $524,5 млн. на проект "Шахдениз-2"; Самый древний пример узора бута найден в Нахчыване; Где лучше провести последний день года; В Баку будут созданы информационные центры для туристов и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.