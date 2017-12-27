Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews – ФОТО

27 декабря 2017 11:54

27 декабря вышел очередной выпуск печатной версии онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: АБР выделит кредит на сумму $524,5 млн. на проект "Шахдениз-2"; Самый древний пример узора бута найден в Нахчыване; Где лучше провести последний день года; В Баку будут созданы информационные центры для туристов и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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