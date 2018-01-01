Потрясающая реклама Азербайджана на National Geographic - ВИДЕО

1 января 2018 22:21

Проморолик об Азербайджане на телеканале National Geographic, показывает и древние памятники, и современный центр Баку, и новые горнолыжные курорты, и Бакинскую бухту, и традиционную кухню, а также многие другие места и элементы искусства, которые делают страну узнаваемой, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

"Есть место на Земле, чарующе прекрасное. Ближе, чем ты думаешь, оно. Здесь древний мир в грядущее стремится. Здесь блюда удивительны на вкус, а природа своею роскошью богата. Она захватывает дух и покоряет сердце", - говорится в ролике.

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National Geographic подготовил проморолик об Азербайджане

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