МЧС о поисках пропавших азербайджанских альпинистов - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 22:39

Оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространил информацию в связи с поисками пропавших без вести в Губинском районе трех альпинистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте МЧС.

Сообщается, что в социальных сетях звучат различные призывы с целью создать отряды добровольцев для поиска пропавших. "Учитывая сложный рельеф местности и метеорологические условия, Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что лица, не обладающие соответствующим оборудованием и техникой, а также не прошедшие спецподготовку могут подвергнуть свои жизни опасности", - отмечается в сообщении.

Средства массовой информации, общественность и пользователей соцсетей были призваны воздержаться от использования неофициальной и неточной информации. "Информация о деятельности МЧС регулярно публикуется на официальном сайте министерства fhn.gov.az", - отмечает штаб.

Продолжаются поиски Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде - членов Клуба экстремальных и воздушных видов спорта "Gilavar", не вернувшихся после совершенного 23 декабря похода на гору Туфандаг в селе Хыналыг Губинского района.

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