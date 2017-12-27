МЧС о поисках пропавших азербайджанских альпинистов - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространил информацию в связи с поисками пропавших без вести в Губинском районе трех альпинистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте МЧС.
Сообщается, что в социальных сетях звучат различные призывы с целью создать отряды добровольцев для поиска пропавших. "Учитывая сложный рельеф местности и метеорологические условия, Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что лица, не обладающие соответствующим оборудованием и техникой, а также не прошедшие спецподготовку могут подвергнуть свои жизни опасности", - отмечается в сообщении.
Средства массовой информации, общественность и пользователей соцсетей были призваны воздержаться от использования неофициальной и неточной информации. "Информация о деятельности МЧС регулярно публикуется на официальном сайте министерства fhn.gov.az", - отмечает штаб.
Продолжаются поиски Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде - членов Клуба экстремальных и воздушных видов спорта "Gilavar", не вернувшихся после совершенного 23 декабря похода на гору Туфандаг в селе Хыналыг Губинского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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