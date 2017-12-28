Азербайджан улучшит обеспечение населения медом
Азербайджан нацелен на улучшение обеспечения населения медом, сказал в четверг журналистам начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Галиб Абдулалиев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам начальника отдела, в настоящее время на каждого человека в Азербайджане приходится в среднем по 280 г меда.
"С каждой пчелиной семьи в Азербайджане собирается в год 10 килограммов меда. Это очень низкий показатель, так как в мире в среднем урожайность каждой пчелиной семьи составляет 20,5 килограмма. Как результат, на каждого человека в Азербайджане приходится всего 280 граммов меда. Мы намерены довести данный показатель до одного килограмма", - сказал Абдулалиев.
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