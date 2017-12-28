Глава НАНА недоволен уровнем культуры речи среди молодежи
28 декабря 2017 19:41 589
Раньше в университетах уделялось внимание риторике, сказал на собрании Языковой комиссии президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по его словам, раньше более серьезно подходили к использованию азербайджанского языка и разговорной речи в школах.
Ализаде сказал, что молодежь не уделяет должного внимания культуре речи.
"Иногда жалуются, что ведущие разговаривают неграмотно. Единственный способ борьбы с этим - улучшение преподавания", - сказал президент НАНА.
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