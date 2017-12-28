В Азербайджане готовят специалистов по ивриту, латинскому и армянскому языкам
В Азербайджане на уровне магистратуры начали подготовку специалистов по ивриту, латинскому и даже армянскому языку, сказал в четверг на собрании Языковой комиссии вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Хабиббейли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по его словам, в НАНА провели большую работу по вопросу использования и пропаганды азербайджанского языка.
Говоря о подготовке нового орфографического словаря азербайджанского языка, Хабиббейли сказал, что словарь будет подготовлен на основе правил орфографии, разработанных академией. Последняя версия уже отправлена членам Комиссии по орфографии.
Хабиббейли предложил разработанные НАНА правила орфографии опубликовать в газете "Наука", чтобы они были представлены обществу.
Хабиббейли также посчитал важным подготовку нового орфоэпического словаря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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