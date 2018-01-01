Завтра в Баку облачно, возможен дождь

1 января 2018 13:44

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, в некоторых местах интенсивный, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, ночью - 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана второго января ожидается дождь, в некоторых местах - снег. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла. В горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

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