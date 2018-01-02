Какой будет погода в Баку завтра - ПРОГНОЗ

2 января 2018 13:40

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман, морось. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в высокогорных районах ночью 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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