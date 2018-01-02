The Jakarta Post: Международный аэропорт Гейдар Алиев признан самым красивым аэропортом мира - ФОТО

The Jakarta Post опубликовала список 13 наиболее красивых аэропортов мира.

На первом месте в списке идет Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Следом идут Международный аэропорт Денвера (США) и Международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Испания).

Далее в списке следуют:

Япония, Осака: Международный аэропорт Кансай.

Китай: Международный аэропорт Пекин Столичный.

Индия, Мумбаи: Международный аэрпорт Чатрапати Шиваджи.

Малайзия: Международный аэропорт Куала-Лумпур.

Марракеш: Международный аэропорт Менара.

Грузия: Международный аэропорт Кутаиси.

Китай: Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань.

Россия, Санкт-Петербург: Международный аэропорт Пулково.

Иордания, Амман: Международный аэропорт королева Алия.

Сингапур: Международный аэропорт Чанги.