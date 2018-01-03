Пропавших азербайджанских альпинистов начали искать на территории Габалы

Поиски трех пропавших азербайджанских альпинистов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" продолжаются, сообщил в среду глава клуба Зия Гасымов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по его словам, поиски ведутся беспрерывно.

"Они продолжаются в нескольких направлениях. В данный момент наша поисковая группа ищет ребят на территории Габалинского района. Поиски ведутся несколькими группами. Мы верим, что найдем наших альпинистов. Несколько дней назад мы обнаружили некоторые следы, но пока невозможно точно сказать, принадлежат ли они нашим альпинистам", - сказал Гасымов.

Руководитель клуба также прокомментировал вопрос о том, что пропавшие альпинисты ушли в горы без разрешения. По его словам, эта информация не соответствует действительности. "Если бы альпинисты ушли в горы без разрешения, то не смогли бы пересечь пост погранвойск в селении Хыналыг. Естественно, у них было соответствующее разрешение, раз они смогли пересечь погранпост", - сказал Гасымов.

23 декабря трое альпинистов - члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" - Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Поиски начались 27 декабря.

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