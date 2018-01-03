Завтра в Баку будет пасмурно - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером в отдельных местах возможен слабый туман, морось, сообщили в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем - 7-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер восточный. Ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10, на высокогорной территории 12-17 градусов мороза, днем от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

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