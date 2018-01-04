МЧС сообщило последние данные о поиске пропавших альпинистов - ПОДРОБНОСТИ
БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с поиском пропавших альпинистов.
Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжились и 4 января, передает Trend со ссылкой на сайт МЧС. В поисковой операции задействованы группы профессиональных спасателей МЧС (со спецодеждой, средствами связи и прочим спасательным снаряжением), сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также группы добровольцев. К поискам также привлечены специально обученные собаки.
Спасательно-поисковая операция проводится в высокогорном массиве, при сложных метеоусловиях. В зоне поиска из-за наблюдавшегося в последние дни интенсивного снегопада увеличилась опасность схода лавин. В настоящее время высота снежного покрова там составляет 1-1,5 м, в местах схода лавин - 8-12 м. С учетом перечисленного, привлечение тяжелой техники в зону поиска может еще больше усугубить ситуацию. В сложившейся обстановке осуществление спасательно-поисковых и других неотложных мер еще больше усложнилось.
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