Водителей автобусов будут строго наказывать за курение

Бакинское транспортное агентство (БТА) провело встречу с юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги такси и пассажироперевозок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с осуществлением ряда мер ввиду применения закона "Об ограничении использования табачных изделий". В соответствии с пунктом 1.12 статьи 10 закона, регулярные внутригородские автобусы и такси были определены как места, где действует ограничение на употребление табачных изделий. Компаниям-перевозчикам поручено в короткие сроки обеспечить исполнение требования закона.

В этой связи поручено проведение соответствующей разъяснительной работы с водителями на производственных базах с целью соблюдения этических норм в отношениях с пассажирами, а также даче инструкций по безопасному управлению транспортом. Перевозчики предупреждены о том, что в случае несоблюдения изложенных в соответствующих законах требований в отношении них будут предприняты серьезные меры.

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