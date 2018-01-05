Азербайджанский мальчик удивил пользователей Сети своим пением - ВИДЕО

Житель села Кесемен Агстафинского района Азербайджана - трехлетний Мусейиб Насибли, не выпуская из рук свою детскую гитару, весь день напевает знакомый мотив. Одна из самых сладких пародий на интернет-хит "Ayə, harya gedersən, ayə" попала в объектив Sputnik.

Песня в жанре фолк-рок, этник-рок в исполнении молодого азербайджанского музыканта Вюсала Рзасоя "Ayə, harya gedersən, ayə" (Эй, куда ты идешь, эй) продолжает набирать популярность в социальных сетях. На композицию записаны многочисленные пародии в стиле ответа на вопрос, которым задается Вюсал во время исполнения, передает Day.Az.

Региональный корреспондент Sputnik Азербайджан записал пародию на хит в исполнении маленького жителя Агстафинского региона. Им оказался трехлетний Мусейиб Насибли, который играет не только на своей маленькой детской гитаре, но и национальном инструменте саз.

Напомним, что своей композицией Вюсал Рзасой хотел поддержать жителей отдаленных регионов, которых высмеивают из-за их диалектов. Выступление было записано для передачи "Müasir Azərbaycan Gənci" ("Современная азербайджанская молодежь"), выходящей на государственном телеканале AzTV. Однако, именно эти кадры выступления не вышли в эфире телеканала, а были распространены в социальных сетях.

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